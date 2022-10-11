YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:

Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:

11.10.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kasım 2020’de Türkiye bandıralı bir ticari gemiye, bayrak devleti Türkiye’nin rızası olmadan gayrimeşru şekilde çıkılmasından sonra Türkiye ilkesel olarak tüm benzer talepleri reddediyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Libya'ya giden Türk bandıralı bir geminin denetlenmesini kabul etmemesine ilişkin, Türk bandıralı bir gemiye 2 yıl önce gayrimeşru şekilde çıkılmasının ardından ilkesel olarak tüm benzer taleplerin reddedildiğini bildirdi.

Sözcü Bilgiç, Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü (EUNAVFOR MED) İrini Operasyonu’nun Twitter hesabında "Türkiye'nin, tartışmalı İrini Operasyonu kapsamında Libya'ya giden Türkiye bandıralı bir ticari gemiye denetim izni vermediğini" belirten paylaşımına yanıt verdi.

Paylaşımında Türkiye'nin İrini Operasyonu'nun tarafsızlığını, meşruiyetini ve amacını ilk günden itibaren sorguladığını belirten Bilgiç, "Kasım 2020'de Türkiye bandıralı bir ticari gemiye, bayrak devleti Türkiye'nin rızası olmadan gayrimeşru şekilde çıkılmasından sonra Türkiye ilkesel olarak tüm benzer talepleri reddediyor." ifadesini kullandı.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından 31 Mart 2020'de başlatılmıştı.

Operasyon, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.

Operasyon, taraflı eylemleri nedeniyle eleştiriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Basketbol: ULEB Avrupa KupasıBasketbol: ULEB Avrupa Kupası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve öğrencilere müjde:Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve öğrencilere müjde:
Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada kararKadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar
Anahtar Kelimeler:
Libya Türkiye ab

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
12:40
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:41
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.