Sözleri çok konuşulacak: Celal Şengör'den Şener Üşümezsoy'a sert sözler: 'Kusura bakma...’

Fatih Altaylı’nın Youtube üzerinden yaptığı ‘Teke Tek Bilim’ programının konuğu ünlü bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör, oldu. Şengör’ün programda Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

Şengör, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a deprem ile ilgili soru soran gazetecilerin “cahil” olduğunu belirterek, “Şener Üşümezsoy’a depremi soran gazeteci cahildir. Onun depremle ilgili hakemli dergide çıkmış 1 tane makalesi var mı? Yok. Niye soruyorsun?” ifadelerini kullandı.

“CAHİLANE BİR LAF KUSURA BAKMA”

Fatih Altaylı’nın Şener Üşümezsoy’un sözlerini hatırlatarak, 'Sürekli olarak deprem olmayacak merak etmeyin demesini açıkçası kendi adıma sorumsuzca buluyorum' demesi üzerine Şengör, “Cahilane bir laf kusura bakma sen kibarca sorumsuzca dedin ama bu zır cahillik. Bakıyorsun adamın o konuda çalışması var mı yok. Saçma sapan şeyler” diye konuştu.

“İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMAK”

Ayrıca Prof. Dr. Naci Görür ile ilgili de açıklamada bulunan Celal Şengör, “Naci’nin deprem ile bir alakası yok fakat hızla öğrendi. Şimdi ise yırtınıyor. Naci’nin bir tek derdi var; İstanbul’u depreme hazırlamak” dedi.







