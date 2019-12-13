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Sözleri olay olmuştu! Dönercilerden Canan Karatay hakkında suç duyurusu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, tavuk döner satan büfelerin önünden geçerken midesinin bulandığını söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, Karatay’ın açıklamalarının ardından döner satışlarının düştüğünü belirtti.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor” demişti. Karatay’ın yemek sektöründe tepkilere neden olan açıklamalarının ardından Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) da Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen dernek üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini teslim etti. Suç duyurusunda Karatay’ın ‘fiyatları etkileme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ ETKİLENİYOR"

Suç duyurusunun ardından dernek üyeleri adına basın açıklaması yapan TÜRES Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, “Türkiye’de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye’de iş o hale geldi ki kişilerin bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Dolayısıyla aynı zamanda Türkiye’nin de ekonomisi etkileniyor” ifadelerini kullandı.

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"GENELLEME YAPILMASINI İSTEMİYORUZ"

Bingöl, “Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar, bu devlet, bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım, sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Bingöl, Prof. Dr. Canan Karatay’ın açıklamalarının ardından döner satışlarının yüzde 30 düştüğünü kaydetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay suç duyurusu dönerci

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
doğru demiş. tavuğun bütün atılacak parçalarından döner yapılıyor
tavuk ortam ısısında cok cabuk bozulmaya bakteri üremesine meyilli hele ki ateşin karşısında sabahtan aksama kadar beklediğini düşünün siz hayal edin neler olacağını.
@hozkaya_1981 AYNEN BAZI DÖNERCİLER EKMEK ARASI YAPIP MÜŞTERİYE SERVİS EDİYOR ACIP İÇİNE BAKTIGIN ZAMAN DÖNERİN KALİTESİ BELLİ OLUYOR
HOCAMA AYNEN KAYILIYOM TAVUK DÖNERLERİN YANINDAN GEÇERKEN HAKİKATEN İNSANIN MİDESİ BULANIYOR
Teyze haklı, dağılın
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