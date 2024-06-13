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Sözleşmesi sona ermişti! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.06.2024 23:22
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İç transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş için karar verildi. İşte detaylar...

Sözleşmesi sona ermişti! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de iç transfer hazırlıkları da sürerken sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş için de karar verildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haberde; oyuncuların tatil döneminin bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin, Mert Hakan Yandaş'ı İstanbul'a davet edeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMAYA YAPILACAK

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Her konuda anlaşmaya varan tarafların imza atmasının ardından kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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