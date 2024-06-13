Sözleşmesi sona ermişti! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi

Fenerbahçe'de iç transfer hazırlıkları da sürerken sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş için de karar verildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haberde; oyuncuların tatil döneminin bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin, Mert Hakan Yandaş'ı İstanbul'a davet edeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMAYA YAPILACAK

Her konuda anlaşmaya varan tarafların imza atmasının ardından kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.





