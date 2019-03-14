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SpaceX’in Crew Dragon kapsülü öncü olacak

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TEKNOLOJİ  | 14.03.2019 08:36 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce; SpaceX’in Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık olarak bir hafta kaldıktan sonra Atlantik Okyanusu’na başarıyla indi.  

SpaceX’in Crew Dragon kapsülü öncü olacak

Bu fırlatma, NASA’nın Ticari Ekip Programı için gerekli kritik bir test uçuşu olarak bilinen SpaceX’in Demonstration-1 ve DM-1  görevinin son ana dönüm noktasını işaret ediyor. Ajansın girişimi; daha önceden rus uzay teknolojisini kullanan NASA astronotlarını, uzay istasyonuna başarılı bir şekilde ulaştırmayı hedefliyor.

Esasında SpaceX, Crew Dragon’u uzay programı için yeni bir yolcu aracı olarak
geliştiriyordu. Bu araç, insanları taşımadan önce NASA; Crew Dragon’un gemide kimse yer almadan uzayda kendi kendisini kanıtladığını görmek istiyordu. Böylece DM-1, NASA’nın bu kapsülün performansını gözden geçirmesinin ve astronotların uzayda hareket edebilmesi için neyin değişmesi gerektiğini çözmesinin bir yolu olarak ortaya çıktı.

Ortaya çıkan onca beklenti ve sayısız gecikmeden sonra DM-1, nihayet bu ay içinde yeryüzünden çıkarak yörüngeye giden bir yol çizdi. Uzay aracı Cumartesi günü öğleden sonra saat 2:49’da SpaceX’in Falcon 9 roketlerinden birinin üzerine Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı. Cumartesi günü ise Crew Dragon ISS ile bir araya geldi ve istasyonun dışındaki bir limana tek başına yerleştirildi.

SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ile ilgili tüm bu gelişmeler, öncü çalışmalar olarak görülüyor. Sizce de Crew Dragon Kapsülü uzay çalışmalarında dönüm noktası olacak mı? Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
SpaceX Crew Dragon NASA

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