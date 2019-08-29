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En yüksek irtifasına ulaştı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

Elon Musk, en büyük projelerinden bir tanesi olan Ay’a ve Mars’a hem insan hem de kargo götürme planının hayata geçmesi için gelecek nesil roket prototipleri üzerinde çalışıyor. Bu prototip araçlardan bir tanesinin test uçuşu ise gerçekleştirildi ve 150 metrelik bir yüksekliğe ulaşmayı başardı.

En yüksek irtifasına ulaştı!

SpaceX’in gelecek nesil roket prototiplerinden bir tanesi dün Teksas semalarına doğru havalandı ve yere tekrar iniş yapmadan önce ufak bir gökdelenin yüksekliğine kadar çıkmayı başardı.

Webtekno'nun aktardığına göre, prototiple yapılan uçuş aracın, kontrollü bir şekilde iniş ve kalkış yeteneklerini gösterdi. Ayrıca önümüzdeki aylarda aracın tasarımında da agresif testler gerçekleştirilecek.

'Hop' olarak adlandırılan bu testte, SpaceX'in 'Starhopper' adı verilen prototipinin en yüksek uçuşu gerçekleştirildi.

Bir tane ana motora sahip olan araç, ilk uçuşunu 25 Temmuz’da gerçekleştirmiş ve yerden sadece 18 metre yükselebilmişti.

Araç, yeni yapılan testte 150 metre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Araç, ayrıca yere inmek için motorlarını kullanmadan önce de 1 dakika boyunca orada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
SpaceX starhopper Mars irtifa

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