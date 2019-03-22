Mynet Trend

SpaceX Starship roketleri 1400 santigrat dereceye dayanabildi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 22.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

SpaceX Starship roketleri ile ilgili heyecan dorukta. Nihai hedefi, insanları Mars’a götürmek olan Starship roketleri, ısı dayanıklılığı testlerini başarıyla geçerek bu hedefin tutturulmak üzere olduğunu gösterdi.

SpaceX Starship roketleri 1400 santigrat dereceye dayanabildi

SpaceX, Starship roketleri ile; hem uzayda yolculuk yapmak, hem de mesafeleri kısaltmak istiyor. Mevcut havayolu taşımacılığı ile saatler süren yolculuklar, Starship roketleri kullanılarak 30 dakikaya kadar düşürülebiliyor.

Paslanmaz çelik ve alüminyum karışımından olan bu roketler için en önemli konu ise ısı dayanıklılığı. Elon Musk tarafından yapılan 1400 santigrat derecelik testlerden sonra roketlerin, ısıya yeterli bir dayanıklılık gösterdiği ortaya çıktı. Bilindiği üzere atmosferden giriş veya çıkış yapıldığında ciddi bir sıcaklık ortaya çıkıyor.

2021 yılında ilk insanlı uzay yolculukları Ay yüzeyine yapılacak. Bundan çok kısa bir süre sonra ise, Mars’a yolculuk için Starship roketlerinin arttırılması planlanıyor. Ayrıca testlerden anlaşıldığı kadarıyla, bu roketlerin yüzeyleri altıgen olacak. Ay veya Mars yüzeyinde montajlanmak istenen roketlerin, kolaylık olsun diye altıgen şekillerden oluşacağı tahmin
ediliyor.

Ayrıca SpaceX, kullanacağı metan yüklü sıvı sayesinde, üstün bir soğutma sistemi de oluşturuyor. Böylece roketlerin aşırı ısınmasının önüne geçilebilecek. Sizce de Spacex, Mars’a yolculuk konusunda gerçekten hazır mı? Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

Einhell GE-GS 18 akülü dal budama – kesme testeresi (Mini tilki kuyruğu)

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
SpaceX Starship roketleri 1400 santigrat dereceye dayanabildiSpaceX Starship roketleri 1400 santigrat dereceye dayanabildi
iPhone 11’in kamerası için iki farklı tahminiPhone 11’in kamerası için iki farklı tahmin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SpaceX Starship SpaceX Starship roketleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme

Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme

Didem Soydan o mesajı paylaştı! Defalarca özür diledi ama...

Didem Soydan o mesajı paylaştı! Defalarca özür diledi ama...

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 ana kameraya sahip Honor 10i tanıtıldı

3 ana kameraya sahip Honor 10i tanıtıldı

Oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark 2 tanıtıldı

Oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark 2 tanıtıldı

Katlanabilir iPhone X Fold özellikleri şaşırttı

Katlanabilir iPhone X Fold özellikleri şaşırttı

Bu hafta çıkan oyunlar

Bu hafta çıkan oyunlar

Apple, sessiz sedasız iPad Air modelini tanıttı

Apple, sessiz sedasız iPad Air modelini tanıttı

SpaceX Starship roketleri 1400 santigrat dereceye dayanabildi

SpaceX Starship roketleri 1400 santigrat dereceye dayanabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.