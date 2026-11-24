Sparta Prag ile AZ Alkmaar, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla epet ARENA sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadele için sahaya çıkacak. Karşılaşmada her iki takım da galibiyet hedefliyor.
Sparta Prag, son maçlarında ciddi sıkıntılar yaşadı ve yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. AZ Alkmaar ise daha verimli bir performansla dikkat çekiyor ve son 4 maçında 2 galibiyet aldı.
Sparta Prag kadrosunda Tobias Guddal (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hugo Sochurek (Şüpheli), Emmanuel Uchenna (Sakat - Kasığından Sakat), Matej Rynes (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Santiago Eneme (Şüpheli), Adam Karabec (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Magnus Kofod Andersen (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Elias Cobbaut (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
AZ Alkmaar kadrosunda Stije Resink (Sakat - Diz Sakatlığı), Kees Smit (Sakat - Kasığından Sakat), Weslley Patati (Sakat), Lewis Schouten (Sakat), Jizz Hornkamp (Sakat) ve Hobie Verhulst (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) AZ Alkmaar 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Sparta Prag 1, AZ Alkmaar 6 gol attı.
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