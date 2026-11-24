UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Perşembe 23:00 AZ Alkmaar

Sparta Prag ile AZ Alkmaar, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla epet ARENA sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadele için sahaya çıkacak. Karşılaşmada her iki takım da galibiyet hedefliyor.

Takımların güncel form bilgileri Sparta Prag tüm kulvarlar Sparta Prag 1-3 Slovan Liberec Çekya 1. Ligi M

Viktoria Plzen 1-1 Sparta Prag Çekya 1. Ligi B

Sparta Prag 1-3 AFC Bournemouth UEFA Avrupa Ligi M

Bohemians 1905 0-0 Sparta Prag Çekya 1. Ligi B

Sparta Prag 0-2 Banik Ostrava Çekya Kupası M AZ Alkmaar tüm kulvarlar Sparta Rotterdam 1-5 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi G

AZ Alkmaar 4-3 Groningen Hollanda Eredivisie Ligi G

AZ Alkmaar 1-2 Juventus UEFA Avrupa Ligi M

Ajax 1-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi M

AZ Alkmaar 0-2 Twente Hollanda Eredivisie Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Sparta Prag, son maçlarında ciddi sıkıntılar yaşadı ve yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. AZ Alkmaar ise daha verimli bir performansla dikkat çekiyor ve son 4 maçında 2 galibiyet aldı.

Eksik Oyuncular Sparta Prag 8 eksik Tobias Guddal Hugo Sochurek Emmanuel Uchenna Matej Rynes Santiago Eneme Adam Karabec Magnus Kofod Andersen Elias Cobbaut AZ Alkmaar 6 eksik Stije Resink Kees Smit Weslley Patati Lewis Schouten Jizz Hornkamp Hobie Verhulst

Sparta Prag kadrosunda Tobias Guddal (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hugo Sochurek (Şüpheli), Emmanuel Uchenna (Sakat - Kasığından Sakat), Matej Rynes (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Santiago Eneme (Şüpheli), Adam Karabec (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Magnus Kofod Andersen (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Elias Cobbaut (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

AZ Alkmaar kadrosunda Stije Resink (Sakat - Diz Sakatlığı), Kees Smit (Sakat - Kasığından Sakat), Weslley Patati (Sakat), Lewis Schouten (Sakat), Jizz Hornkamp (Sakat) ve Hobie Verhulst (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

İkili Rekabet 0 Sparta Prag 0 Beraberlik 2 AZ Alkmaar Sparta Prag 0-4 AZ Alkmaar UEFA Konferans Ligi

AZ Alkmaar 2-1 Sparta Prag UEFA Konferans Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) AZ Alkmaar 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Sparta Prag 1, AZ Alkmaar 6 gol attı.