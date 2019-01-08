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Sparta Prag'ın Semih Kaya'yı göndermek istediği iddia edildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:52 | Son Güncelleme

Çekya basını, Sparta Prag'ın en çok kazananlarından biri olan Semih Kaya ile Tal Ben Haim'i ocak ayında elden çıkarmak istediğini yazdı.

Sparta Prag'ın Semih Kaya'yı göndermek istediği iddia edildi

Sparta Prag'ın Galatasaray'dan aldığı Semih Kaya'yı gönderme kararı aldığı öne sürüldü.

Çekya gazetesi Express'te yer alan habere göre; Galatasaray'dan 2 milyon Euro bonservisle alınan ve takım arkadaşlarından çok daha fazla kazanan Semih Kaya'nın beklenen katkıyı veremediği için gözden çıkarıldığı belirtildi.

Sparta Prag'ın sahibi olan ve Çekya'nın en zengin iş adamlarından biri olarak gösterilen Daniel Kretinsky'nin takımdaki maliyeti düşürmek istediği için Semih Kaya'nın da Prag'daki günlerinin sona ermek üzere olduğu ifade edildi. Semih Kaya'nın bu sezon da sakatlıklar nedeniyle sadece 12 maçta oynadığı kaydedilirken, cüzi bir bonservis miktarına gönderileceğinin altı çizildi.

Yıllık 1.5 milyon Euro civarında kazanan Semih Kaya ile benzer durumda olan ve Sparta Prag'ın en çok kazanan bir diğer futbolcusu olan İsraillli golcü Tal Ben Haim'in de gönderileceği yazıldı.

Sparta Prag'ın her iki oyuncuyla ilgili en büyük endişesinin benzer şekilde yüksek maaş verecek başka bir kulüp bulamayacakları için kalacakları olduğu vurgulandı.

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