Sparta Prag teknik direktörü Galatasaray'a gözdağı verdi! ''Bekliyoruz''

Karşılaşmanın oynanacağı Letna Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Priske, Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğunu dile getirerek, "Galatasaray, bireysel yetenekli futbolculara sahip iyi bir takım. Geçen hafta bunu gördük. Maçın kritik anlarında bireysel yetenekleriyle bizi cezalandırdılar. Bir gol avantajıyla geldiklerini biliyoruz. Onlara evimizde daha kaliteli oynadığımızı göstermeliyiz." dedi.

"BURADAKİ RÖVANŞI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Futbolcuları Matej Rynes, Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic'in cezaları nedeniyle yarın maçta görev yapamayacağını hatırlatan Priske, "Herkesin hazır olmasını isterim ama cezalı futbolculardan dolayı bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Bu da futbolun bir parçası. O yüzden geniş bir kadromuz var. Kaliteli birçok oyuncumuz var. Üç yeni oyuncu oynayacak ve oynamayanların yerini dolduracak. " diye konuştu.

Brian Priske, müsabakayı taraftarlarının önünde oynamanın avantaj olacağını vurgulayarak, "Taraftarlarımızdan çok beklentimiz var. Yarın onlara ihtiyacımız var. Evimizde başarılı bir takımız. Buradaki rövanşı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı teknik adam, sakatlığı geçen futbolcularından Yaroslav Zeleny'nin de oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.





