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Spice Girls animasyon film oluyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 13.06.2019 15:27 | Son Güncelleme

90’lı yılların en popüler müzik gruplarından olan ve geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelerek konserler vermeye başlayan Spice Girls'ün hikayesi animasyon film oluyor.

Spice Girls animasyon film oluyor

90’lı yılların en popüler müzik gruplarından olan Spice Girls, animasyon film oluyor.

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Fim yapım şirketi Paramount’un beyazperdeye aktaracağı filmin prodüksiyonunu Spice Girls’ün menajeri Simon Fuller yapacak. Senaryosunu Karen McCullah ve Kiwi Smith’in yazacağı filmin yönetmeninin kim olacağı henüz açıklanmadı.

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Film, grubun şarkılarının yanı sıra ısmarlama yeni şarkıları da içerecek olan filmle Spice Girls ekibinin de ilgili olduğu bilgisi verildi. Spice Girls animasyon filmi 2020’de gösterime girecek.
İlk Spice Girls filmi olan Spice World, 151 milyon dolarlık gişe hasılatının yanı sıra 100 milyon dolarlık DVD satış geliri elde etmişti.

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Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ancak Victoria Beckham’sız yollarına devam eden; Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Melanie Brown ve Emma Bunton’dan oluşan grup konser vermeye devam ediyor. Grubun yıllar sonra çıktığı ilk turne, ses sorunu nedeniyle fiyaskoyla sonuçlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
spice girls animasyon

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