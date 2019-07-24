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Spider-Man PC’de oynanabilecek

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TEKNOLOJİ  | 24.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Marvel ve Sony işbirliğiyle PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Marvel’s Spider-Man kısa sürede önemli bir satış başarısına ulaşmıştı. Gerek grafikleri, gerek hikayesi, gerekse de dinamikleriyle oyun severlerden tam not olan yapımın, kısa süre önce en çok satan süper kahraman oyunu olduğu da açıklanmıştı.

Spider-Man PC’de oynanabilecek

Peki bu oyunu PC’de oynamak mümkün olabilecek mi? Bu sorunun yanıtını kısmen evet şeklinde verebiliriz. Elbette direkt olarak Marvel’s Spider-Man’i PC’de oynamak mümkün değil. Fakat GTA San Andreas için hazırlanan Spider-Man modu sayesinde aynı keyfi PC’de de yaşayabileceksiniz.

Modun yapımcısı olan J16D geçtiğimiz gün Spider-Man modu için yeni bir video yayınladı.

Hemen belirtelim. Modun yapımcısı henüz bir çıkış tarihi açıklamadı. Ayrıca mod üzerinde daha iyileştirmeler yapılacağı ve oyuna farklı animasyonların ekleneceği belirtiliyor.

Sizin de videoda fark edebileceğiniz üzere modda havaya ağ atmak serbest. Bunun temel nedeni ise Liberty City’de çok fazla yüksek bina olmaması.

Tabi ki şunu da hatırlatmak gerekiyor. San Andreas satışa sunulalı 10 yıldan fazla oldu. Dolayısıyla iki oyunu grafiksel anlamda karşılaştırmak doğru olmaz.

Dilerseniz yayınlanan videoya buradan göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
spider man pc

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