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Spiker Ercan Taner'den olay sözler! "Ben öleyim, hastalar kurtulsun"

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.03.2020 21:41 | Son Güncelleme

Ünlü spor spikeri Ercan Taner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti.

Spiker Ercan Taner'den olay sözler! "Ben öleyim, hastalar kurtulsun"

beIN Sports'un başarılı maç spikerlerinden Ercan Taner, sosyal medya hesabından isyan etti. Twitter'da en çok konuşulan 10 konu listesinde yer aldı. İddiaya göre beğendiği bir tweet üzerine tepkilere yol açan Taner, devamında şok edecek açıklamalarda bulundu.

İŞTE İDDİA EDİLEN TWEET

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından kızı Merve Terim sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulunmuştu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ ÇEKTİ

Ercan Taner, bu paylaşımı beğenmesinin ardından sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Taner'in bu Tweet'i beğenmesine tepki gösterdi.

ERCAN TANER'DEN AĞIR SÖZLER

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Anahtar Kelimeler:
ercan taner koronavirüs fatih terim Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam haklı kardeşim türkiye ve dünya fatih terim den ibaret değildir herkezin acısı var allah tüm hastalarımıza yardım etsin
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