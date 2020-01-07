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  4. Spiker Tijen Karaş ekranlara geri döndü!

Spiker Tijen Karaş ekranlara geri döndü!

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaz yüzlerinden biri haline gelen TRT spikeri Tijen Karaş ekrana döndü. Tijen Karaş, TRT ekranında 10.40’ta yayınlanan bültende uzun bir aranın ardından yeniden izleyicilere seslendi.

Spiker Tijen Karaş ekranlara geri döndü!

15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT ekranında silah zoruyla bildiri okutulan sunucu Tijen Karaş ekranlara geri döndü. Karaş yaşananların ardından bir rahatsızlık geçirmişti. Kalbinde tümör bulunan Karaş, tedavi sürecini atlatarak 06 Ocak 2020 tarihinde yeniden yayın hayatına başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT ekranlarında kendisine zorla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, daha sonra müşteki sıfatıyla mahkemede ifade de vermişti.

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

Deneyimli spiker ekranlardan uzak kaldığı yıllarda ise Türkiye’yi dolaşarak, darbe gecesi ve sunuculuk mesleğine ilişkin deneyim ve merak edilenleri anlattı.

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TİJEN KARAŞ KİMDİR?

1975 Ankara doğumlu Tijen Karaş, Ankara Yenimahalleli. Üç çocuklu bir ailenin ortanca kızı olan spiker, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun. Uzun yıllardır TRT'de çalışan Tijen Karaş; 2000 yılında TRT'de Yaşam ve Gençlik adlı programı sundu. TRT Avrasya, TRT Int ve TRT Türk'te çeşitli programlar sunduktan sonra, haber spikerliğine geçti.


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