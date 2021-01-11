Spiritüel danışman Aslı Güder kehanetlerini açıkladı! Ünlüleri 2021 yılında neler bekliyor?

Spiritüel danışman Aslı Güder, 2021 yılına damga vurması beklenen magazin olaylarını önceden tahmin ettiği bir liste yayınladı. Listedeki ön görüler ise sanat dünyasını yakından takip edenleri hayrete düşürdü. Güder’in listesinde Demet Özdemir, Bülent Ersoy, Serenay Sarıkaya, Seren Serengil, Ebru Gündeş, Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz,Engin Akyürek, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Aslı Enver, Hadise ve Gonca Vuslaeri, Hakan Altun gibi isimler yer aldı. Bakın kimlerin yıldızı parlayacak? Kimlerin aşk hayatında yüzü gülecek?
"Demet Özdemir için inanılmaz güzel bir yıl. Matruşka gibi açılacak ve yeteneklerini keşfedecek. Çok ses getirecek bir film projesinde yer alacak, yurt dışına açılabilir. Ev yatırımlarıyla çok konuşulacak. Allah nazarlardan saklasın."
"Sağlığına dikkat etmeli. Mide ve bağırsak problemleri bu yıl da biraz canını sıkacağa benziyor."
"Serenay Sarıkaya aşık olmamaya yemin etmişken ayağını yerden kesecek bir aşk yaşayacak. Değişik bir projeyle yurt dışına açılabilir. Yeni aşkta sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyecek ama çok mutlu olacak."
"2021 Seren Serengil’in yılı. Girdiği tüm işlerde başarılı olacak. ‘Para yediren’ Seren, para yemeyi öğrenecek. Evlilik kararı aldığı kişi, son derece varlıklı biri ve Seren’e el bebek gül bebek bakacak. Önceki evliliklerinin aksine mutlu bir yuvası olacak."
"Ebru Gündeş için şans yılı. Dört yapraklı yoncası peşini bırakmayacak. Kedi gibi hep dört ayak üstüne düşecek. Acun Ilıcalı’nın yeni platformunda birlikte bir projede yer alabilirler."
"Aleyna Tilki için biraz depresif bir yıl. İş anlamında başarılı ve maddi anlamda kazançlarını arttıracak ama mutluluğu ve huzuru eksik. Yatırımlarını yurt dışında kaydırmayı planlıyor; ev alabilir."
"Şeyma Subaşı bukalemun gibi değişken bir ruh halinde. Fiziksel ve ruhsal sağlığına dikkat etmeli. Mide ve bağırsak problemleri yaşayacak. Yeni ilişkisinde yüzünün güleceğini pek tahmin etmiyorum."
"Acun Ilıcalı, iyilik yaptığı insanların ihanetiyle sarsılacak. Yakın çevresindeki birkaç kişi onu çok büyük hayal kırıklığına uğratacak. Yeni bir çevreye girebilir; başka sağlam dostlukların temelini atabilir. Resmi bağlantılarla ön planda olacak. Eğer yeniden baba olmayı düşünürse bu kez bir erkek evladı olacak."
"Cem Yılmaz bu yıl maneviyata dönüyor. Bu konularla ilgili çalışmalar yapabilir. Yaptığı iyiliklerin meyvesini yiyecek. Kalbine ve midesine dikkat etmeli. Serenay Sarıkaya ile tekrar bir araya gelecegini düşünmüyorum. Enerjileri birbirlerine iyi gelmiyor."
"Engin Akyürek’in yıldızı çok yüksek. Bu yıl da sadece başarılarıyla ön planda olacak. Çok ses getirecek bir film projesinde yer alacak. Ancak aşkta yine yüzü gülmeyecek. Uzun soluklu olmayan birliktelikler yaşıyor ama ne yazık ki yürekten istediği aşk ona bir türlü gelmiyor. Çocukluk travmalarından kurtulması lazım."
"Kerem Bürsin ve Hande Erçel birlikteliği herkesin dilinde ama aynı enerji frekansında olmadıklarını görüyorum. Aşkları fazla uzun sürmeyecek."
"Aslı Enver için yeni aşk kapıda. Nazar enerjisi hakim ona. Resmen blokaj altında. Aşırı dürüst, hep bu yüzden kaybediyor. Ama bu kez yüzü gülecek, ses getirecek bir ilişki yaşayacak ama bu kişi Murat Boz değil. Çünkü Aslı Enver o defteri açılmamak üzere kapattı."
"Hakan Altun ve Gonca Vuslateri birleşmez. Yaşandı, bitti saygısızca…"
"Hadise için muhteşem bir yıl. Kaan Yıldırım’la aşk dolu dizgin devam edecek. Her an bir evlilik teklifi gelebilir. Birbirilerine çok iyi geldiler. İnanılmaz bir enerji uyumları var. Aşktaki mutluluk iş hayatlarına da yansıyacak. Başarılı işlere imza atacaklar."
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