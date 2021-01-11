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Spiritüel danışman Aslı Güder kehanetlerini açıkladı! Ünlüleri 2021 yılında neler bekliyor?

Seray Üstün Seray Üstün 11.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Spiritüel danışman Aslı Güder kehanetlerini açıkladı! Ünlüleri 2021 yılında neler bekliyor?

2021 yılının ikinci haftasına doğru yol alırken spiritüel danışman Aslı Güder çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sanat dünyasının sevilen isimlerini mercek altına alan Güder ünlü isimlerin 2021 yılında başına gelmesi muhtemel olan olayları yazdı. İşte Aslı Güder’in listesinde olan ünlü isimler...

Spiritüel danışman Aslı Güder, 2021 yılına damga vurması beklenen magazin olaylarını önceden tahmin ettiği bir liste yayınladı. Listedeki ön görüler ise sanat dünyasını yakından takip edenleri hayrete düşürdü. Güder’in listesinde Demet Özdemir, Bülent Ersoy, Serenay Sarıkaya, Seren Serengil, Ebru Gündeş, Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz,Engin Akyürek, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Aslı Enver, Hadise ve Gonca Vuslaeri, Hakan Altun gibi isimler yer aldı. Bakın kimlerin yıldızı parlayacak? Kimlerin aşk hayatında yüzü gülecek?

DEMET ÖZDEMİR

DEMET ÖZDEMİR

"Demet Özdemir için inanılmaz güzel bir yıl. Matruşka gibi açılacak ve yeteneklerini keşfedecek. Çok ses getirecek bir film projesinde yer alacak, yurt dışına açılabilir. Ev yatırımlarıyla çok konuşulacak. Allah nazarlardan saklasın."

BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY

"Sağlığına dikkat etmeli. Mide ve bağırsak problemleri bu yıl da biraz canını sıkacağa benziyor."

SERENAY SARIKAYA

serenay sarıkaya

"Serenay Sarıkaya aşık olmamaya yemin etmişken ayağını yerden kesecek bir aşk yaşayacak. Değişik bir projeyle yurt dışına açılabilir. Yeni aşkta sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyecek ama çok mutlu olacak."

SEREN SERENGİL

seren serengil

"2021 Seren Serengil’in yılı. Girdiği tüm işlerde başarılı olacak. ‘Para yediren’ Seren, para yemeyi öğrenecek. Evlilik kararı aldığı kişi, son derece varlıklı biri ve Seren’e el bebek gül bebek bakacak. Önceki evliliklerinin aksine mutlu bir yuvası olacak."

EBRU GÜNDEŞ

ebru gündeş

"Ebru Gündeş için şans yılı. Dört yapraklı yoncası peşini bırakmayacak. Kedi gibi hep dört ayak üstüne düşecek. Acun Ilıcalı’nın yeni platformunda birlikte bir projede yer alabilirler."

ALEYNA TİLKİ

aleyna tilki

"Aleyna Tilki için biraz depresif bir yıl. İş anlamında başarılı ve maddi anlamda kazançlarını arttıracak ama mutluluğu ve huzuru eksik. Yatırımlarını yurt dışında kaydırmayı planlıyor; ev alabilir."

ŞEYMA SUBAŞI

şeyma subaşı

"Şeyma Subaşı bukalemun gibi değişken bir ruh halinde. Fiziksel ve ruhsal sağlığına dikkat etmeli. Mide ve bağırsak problemleri yaşayacak. Yeni ilişkisinde yüzünün güleceğini pek tahmin etmiyorum."

ACUN ILICALI

acun ılıcalı

"Acun Ilıcalı, iyilik yaptığı insanların ihanetiyle sarsılacak. Yakın çevresindeki birkaç kişi onu çok büyük hayal kırıklığına uğratacak. Yeni bir çevreye girebilir; başka sağlam dostlukların temelini atabilir. Resmi bağlantılarla ön planda olacak. Eğer yeniden baba olmayı düşünürse bu kez bir erkek evladı olacak."

CEM YILMAZ

cem yılmaz

"Cem Yılmaz bu yıl maneviyata dönüyor. Bu konularla ilgili çalışmalar yapabilir. Yaptığı iyiliklerin meyvesini yiyecek. Kalbine ve midesine dikkat etmeli. Serenay Sarıkaya ile tekrar bir araya gelecegini düşünmüyorum. Enerjileri birbirlerine iyi gelmiyor."

ENGİN AKYÜREK

engin akyürek

"Engin Akyürek’in yıldızı çok yüksek. Bu yıl da sadece başarılarıyla ön planda olacak. Çok ses getirecek bir film projesinde yer alacak. Ancak aşkta yine yüzü gülmeyecek. Uzun soluklu olmayan birliktelikler yaşıyor ama ne yazık ki yürekten istediği aşk ona bir türlü gelmiyor. Çocukluk travmalarından kurtulması lazım."

HANDE ERÇEL-KEREM BÜRSİN

hande erçel

"Kerem Bürsin ve Hande Erçel birlikteliği herkesin dilinde ama aynı enerji frekansında olmadıklarını görüyorum. Aşkları fazla uzun sürmeyecek."

ASLI ENVER

aslı enver

"Aslı Enver için yeni aşk kapıda. Nazar enerjisi hakim ona. Resmen blokaj altında. Aşırı dürüst, hep bu yüzden kaybediyor. Ama bu kez yüzü gülecek, ses getirecek bir ilişki yaşayacak ama bu kişi Murat Boz değil. Çünkü Aslı Enver o defteri açılmamak üzere kapattı."

GONCA VUSLATERİ-HAKAN ALTUN

GONCA VUSLATERİ-HAKAN ALTUN

"Hakan Altun ve Gonca Vuslateri birleşmez. Yaşandı, bitti saygısızca…"

HADİSE

hadise

"Hadise için muhteşem bir yıl. Kaan Yıldırım’la aşk dolu dizgin devam edecek. Her an bir evlilik teklifi gelebilir. Birbirilerine çok iyi geldiler. İnanılmaz bir enerji uyumları var. Aşktaki mutluluk iş hayatlarına da yansıyacak. Başarılı işlere imza atacaklar."


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