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  4. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gösteri maçında parkeye çıktı!

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gösteri maçında parkeye çıktı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.03.2025 18:26
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye birinciliği maçları oynandı. Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen maçları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül, yerinden takip etti.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gösteri maçında parkeye çıktı!

Bakan Bak ayrıca düzenlenen gösteri maçında forma giydi. Dr. Osman Aşkın Bak’ın oynadığı gösteri maçında ayrıca eski milli basketbolcular Harun Erdenay, Ömer Onan, Nilay Kartaltepe, Bahar Çağlar Ökten ile finalist takımların oyuncuları yer aldı. Gösteri maçı karma takımlarla oynandı.

"GURURLUYUZ"

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Gösteri maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dr. Osman Aşkın Bak, "Türkiye Liselerarası Basketbol finallerine katıldık. Basketbol Gelişim Merkezi gibi Avrupa'nın ve dünyanın en yeni ve modern tesislerinden birinde liseli gençlerimizle beraber olmak bizi mutlu ediyor. Türk sporunda tesis devrimi yaşanmaktadır. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi ve sporu desteklemesi, basketbolu sevmesi böylesine bir eseri kazandırılmasına sebep oldu. Bugün keyif aldık. Çocuklarımızın eğlencesi çok güzel. Liselerden çocuklarımız geldi. Burası özel bir yapı. Altyapılarının maç yapabileceği, milli takımımızın kamp yapabileceği güzel bir tesis. Gençlerimizle gurur duyuyorum. Bütün çocuklarımızın sporun içerisinde olmasını istiyoruz. Ailelerden, çocukları salonlara getirmesini istiyoruz. Ben de gençlik yıllarımda basketbolu takip ettim, oynadım. Bugün de arkadaşlarla gösteri maçı yaptık. Beraber de antrenman yapıyoruz. Özellikle bu yıl liseler finalini burada yapmak istedik. Türk sporu için önemli bir süreç. Basketbola, diğere branşlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ramazan ama olsun, içimizde spor ateşi, heyecanı var. Herkesi spor yapmaya, maçları izlemeye davet ediyoruz. Milli takımımızı takip etmelerini istiyoruz. Fenerbahçe'yi, Anadolu Efes'i, EuroLeague'de takip etmesini istiyoruz. Basketbolu sevmelerini istiyoruz. Bu ortamı sağlayan Okul Sporları Daire Başkanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalarımız var. Salonlar, spor için, çocuklarımız için. Böylesine de güzel bir tesise sahip olduğumuz için gururluyuz" dedi.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Okul Sporları Daire Başkanlığının gerçekleştirdiği finallerin kadınlar kategorisini Mersin Bilimkent Anadolu Lisesi'ni 70-55 mağlup eden Tema Anadolu Lisesi kazandı. Erkeklerde ise Bursa Özlüce Doğa Koleji, Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi'ni 65-58 yenerek şampiyonluğun sahibi oldu. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, müsabakaların sonunda şampiyon takımların kupalarını ve madalyalarını takdim ederken, Vali Davut Gül ise ikinci olarak tamamlayan takımlara madalya ve kupalarını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
spor Osman Aşkın Bak
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