Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 'Galatasaray' sözleri gündem oldu! Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi

Sarı-kırmızılı kulübün amatör branşlarını tek bir merkezde toplayacak ve modern kamp tesisleriyle donatılacak olan Aslantepe Vadisi Projesi, resmi olarak hayata geçti. Düzenlenen temel atma törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar eşlik etti.

"İNANILMAZ BİR SPOR KOMPLEKSİ..."

Galatasaray, kulüp tarihinin en önemli vizyon projelerinden biri olan Aslantepe Vadisi için ilk adımı görkemli bir törenle attı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin çehresini değiştirecek bu dev yerleşkenin temel atma töreni; devletin zirvesi, kulüp yönetimi ve sarı-kırmızılı camiayı bir araya getirdi.

Törende konuşan Bak, “Türk sporu için önemli bir vizyonun başlangıcında bir aradayız. Gerçekten gurur verici bir gün. Spor tesisleşmesi ve sonrasında yetiştirilecek sporcular, millî takımlara katkılar... Bunlar bir başlangıç.

Öncelikle bugün 23 Nisan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada ilk kez çocuklara armağan ettiği bir bayram... Ulusumuzun bu bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu tesisler çocuklarımızın başarıları için yapılıyor.

Dursun Başkan ile süreci beraber takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, sürecin hızlı gerçekleşmesi için talimat vererek Türk sporuna önemli bir hizmet yapılması adına destek oldu. Sayın Bakanımız Murat Kurum’un da emekleri var.

Burası, Türk sporunda önemli bir merkez olacak. Dünya çapında organizasyonların yapılacağı bir kapasiteye sahip olacak. İnanılmaz bir spor kompleksi, yaşayan bir spor tesisi..." dedi.

"ŞAMPİYON CİMBOM İÇİN..."

Bak, konuşmasında "Tesisimiz hayırlı olsun. Türk sporu için, Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, sosyal medyada futbolseverler, “Şampiyonluk yarışının sürdüğü bir dönemde bu tür ifadeler kullanılmamalı” yönünde yorumlar yaptı.

"ENERJİ LAZIM, HEYECAN LAZIM..."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz... Biz şanslıyız; sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Türk sporunun temellerini atmaya devam ediyoruz. Gurur veren sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Galatasaray burada amatör branşlara verdiği destekle çok büyük başarılar elde edecek. Avrupa ve dünya, olimpiyat şampiyonları burada yetişecek. Türk sporuna hizmet edecekler.

“İnşallah bu güzel tesis çok kısa sürede, üç yıl içinde tamamlanacak. 200 milyon dolarlık yatırım Türk sporu için yapılıyor. Bu tesisin tamamlanması için birlikte çalışacağız.

Genç şampiyonlara başarılar diliyoruz, Galatasaray’a başarılar diliyoruz, millî takımlara başarılar diliyoruz.

Rıza Kayaalp de kısa bir süre önce tarih yazdı. Bu ülkenin şampiyonları bitmez, şampiyon takımları bitmez. Bu ülkenin gençleri, Türk çocuklarının ne kadar güçlü olduğunu dünyaya göstermeye devam edecek.

Tesisimiz hayırlı olsun. Türk sporu için beraber çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Millî Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Millî Takım’a Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. Her şey Türkiye için...

Enerji lazım, heyecan lazım... İşte Galatasaray, işte Türkiye diyorum ve hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”

O SÖZLER SOSYAL MEDAYDA TEPKİ TOPLADI!

Galatasaray’ın geleceğini şekillendirecek Aslantepe Vadisi Projesi'nin temel atma töreni, saha dışı bir tartışmayla gündeme oturdu. Devlet protokolünün ve camianın önde gelen isimlerinin katıldığı törende, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması sırasında kullandığı bazı ifadeler, sosyal medya platformlarında (X, Instagram) kısa sürede "infial" yarattı. Özellikle rakip takımlara gönderme olarak algılanan veya camia içindeki bazı dengelere dokunan o sözler, kutlama havasını bir anda eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.