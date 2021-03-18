Spor camiasından 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

"106 yıl önce bugün milletimiz şanlı bir destan yazmış, dönemin en donanımlı ordularını Çanakkale’de dize getirmiştir. Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştirmekle kalmayarak; bu topraklarda birlik ve beraberlik duygularını yeniden filizlendirmiş, Kurtuluş Savaşı’mıza ilham veren mücadele ruhunun doğuşuna vesile olmuştur.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, bu toprakları bize ebedi vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

"Yüce milletimizin istiklâl ve istikbâl mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımıza da ilham veren, birlik ve beraberlik ruhumuzun abideleştiği eşsiz bir kahramanlık destanıdır.

18 Mart bir kahramanlık destanının yazıldığı gün. Bu anlamlı gün dolayısıyla, spor camiasının önde gelen isim ve kurumları mesaj yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor federasyonları ve kulüpleri tarafından yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle:

Yurdun her yerinden vatan için cepheye koşan yüz binlerce kahraman, ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü bütün dünyanın hafızasına silinmez biçimde kazıyarak tarihimizde bir gurur abidesi olarak yerlerini almıştır. Çanakkale ruhu, ülkemiz ve milletimiz için çalışırken her daim rehberimiz, vatanımıza karşı beslediğimiz sorumluluk duygusunun kaynağıdır.

Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor; bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü ile tarihin akışını değiştirdiği, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 106. yılını kutluyor;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU

"18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünü kutluyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."