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Spor camiasından Kurban Bayramı mesajı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla Süper Lig kulüpleri resmi sitelerinden bayram mesajı yayınlayarak taraftarlarının, ülkenin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Spor camiasından Kurban Bayramı mesajı

Süper Lig kulüpleri Kurban Bayramı dolayısıyla resmi internet sitelerinden bayram mesajları yayınladı. Kulüpler yayınladıkları mesajlarda taraftarlarının, tüm ülkenin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Kulüpleri mesajları şu şekilde:

Beşiktaş: "Milli ve dini duygularımızın öne çıktığı, sevgi ve saygı bağlarımızın güçlendiği bayramlar, toplumumuzu birleştirici özel günlerdir.

İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların; ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı kuvvetlendirmesi ülkemizin geleceği için son derece önemlidir.

Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte tüm Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Fenerbahçe: "Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği; bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir.

Sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileği ile ülkemizin ve tüm camiamızın Kurban Bayramını kutluyoruz."

Galatasaray: "Hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, dini ve milli değerlerimizin en önemli unsurlarından olan paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı’nın, ülkemize, Camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir Bayram diliyoruz."

Trabzonspor: "Sevgi, saygı, barış ve hoşgörünün yoğun olarak yaşandığı bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Her bayramda olduğu gibi bu bayram da dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız.

Yeryüzünde insanlık ve adaletin egemen olmasını dileyeceğiz hep birlikte. İnsanı insan yapan değerler ve erdemler yoğun olarak yaşanacak ve şüphesiz ki; bu bayramda sağlanacak hoşgörü ortamı bizleri birbirimize daha çok kenetleyecek.
Küskünlüklerin ve dargınlıkların son bulduğu bayram günlerinde Trabzonspor camiası ve taraftarımızın da Trabzonspor ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı tekrar kutluyor, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."

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