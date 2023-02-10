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  4. Spor camiasından yardımlr devam ediyor! Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, Daniel Pancu'nun Kadıköy'de giydiği eldivenleri satın aldı! Bağış miktarı açıklandı...

Spor camiasından yardımlr devam ediyor! Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, Daniel Pancu'nun Kadıköy'de giydiği eldivenleri satın aldı! Bağış miktarı açıklandı...

10.02.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor camiası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından adeta tek yürek oldu ve afet bölgesine göndermek üzere yardım tırlarını yola çıkardı. 6 Şubat'ta yaşanan felaket sonrasında adeta seferber olan spor kulüplerinin destekleri devam ediyor. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu da 2005 yılında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında giydiği kaleci eldivenlerini satışa çıkarmıştı. Siyah - beyazlı yönetici Emre Kocadağ, eldivenleri satın aldı.

Spor camiasından yardımlr devam ediyor! Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, Daniel Pancu'nun Kadıköy'de giydiği eldivenleri satın aldı! Bağış miktarı açıklandı...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan felaketin ardından mucizevi kurtuluşlar gerçekleşirken, spor camiasından destekler devam ediyor.

Depremlerin ardından Vodafone Park'ta organize olarak vatandaşlardan toplanan yardımları tırlar eşliğinde afet bölgelerine gönderen Beşiktaş'tan alkış alan bir hareket geldi.

KADIKÖY'DE KALEYE GEÇMİŞTİ

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Pancu, 2005 yılında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta kaleye geçmiş ve bir süre boyunca siyah - beyazlı takımın kalesini savunmuştu. Rumen eski futbolcu, bu karşılaşmada giydiği eldivenleri açık arttırma ile satışa çıkarmıştı.

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EMRE KOCADAĞ SATIN ALDI

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Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, Pancu'nun bu hamlesine yanıt verdi ve kaleci eldivenlerini 500 bin TL karşılığında satın aldı.

Kocadağ; 500 bin TL'yi AHBAP'a bağışlarken, eldivenleri de Beşiktaş Müzesi'ne hediye etti.

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