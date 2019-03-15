SPOR

Spor camiasından Yeni Zelanda için başsağlığı mesajları

FUTBOL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da iki camiye Cuma Namazı sırasında teröristler tarafından yapılan saldırı için spor camiası baş sağlığı mesajları yayımladı.

Spor camiasından Yeni Zelanda için başsağlığı mesajları

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yararlananlar için spor camiası geçmiş olsun mesajları yayımladı.

TFF
"Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

KULÜPLER BİRLİĞİ
"Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

GALATASARAY
"Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir."

FENERBAHÇE
"Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ
"Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

BAŞAKŞEHİR
"Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

TRABZONSPOR
"Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle Yeni Zelanda."

BURSASPOR
"YeniZelanda’da Müslümanlara yönelik gerçekleşen çirkin terör saldırısını lanetliyor hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

GÖZTEPE
"Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı şekilde düzenlenen hain terörist saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyoruz."

KONYASPOR
"Yeni Zelanda Christchurch’te iki camiye yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi vahşice, hunharca, canice katledildi.
Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz."

BB ERZURUMSPOR
"Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor, saldırıyı yapanları lanetliyoruz. Bu vahşette hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

ALANYASPOR
"Yeni Zelanda’da iki camide ibadet eden Müslümanlara canice yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

KAYSERİSPOR
"Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz! Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

ANTALYASPOR
"Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camide ibadetini gerçekleştiren Müslümanlara yapılan saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm insanlığa başsağlığı diliyoruz."

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
İlhan Mansız müjdeyi verdiİlhan Mansız müjdeyi verdi
Fırat Aydınus'un cezası belli olduFırat Aydınus'un cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeni zelanda Fenerbahçe Galatasaray cuma namazı Christchurch Beşiktaş Trabzonspor Kulüpler Birliği

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşmeler

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
boşverin bunları spor yapın siz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Spor camiasından Yeni Zelanda için başsağlığı mesajları

Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

İlhan Mansız sevenlerine müjdeyi verdi

İlhan Mansız müjdeyi verdi

Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası

Fırat Aydınus'un cezası belli oldu

Karabükspor’da Taner Öcal dönemi sona erdi

Taner Öcal dönemi sona erdi

Gençlerbirliği 96. yıl dönümünü kutladı

Gençlerbirliği 96 yaşında

Barcelona'dan Japonya'ya sürpriz transfer

Barcelona'dan Japonya'ya sürpriz transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.