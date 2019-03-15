Spor camiasından Yeni Zelanda için başsağlığı mesajları

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yararlananlar için spor camiası geçmiş olsun mesajları yayımladı. TFF

"Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." KULÜPLER BİRLİĞİ

"Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." GALATASARAY

"Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir." FENERBAHÇE

"Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." BEŞİKTAŞ

"Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." BAŞAKŞEHİR

"Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

TRABZONSPOR

"Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle Yeni Zelanda." BURSASPOR

"YeniZelanda’da Müslümanlara yönelik gerçekleşen çirkin terör saldırısını lanetliyor hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz." GÖZTEPE

"Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı şekilde düzenlenen hain terörist saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." KONYASPOR

"Yeni Zelanda Christchurch’te iki camiye yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi vahşice, hunharca, canice katledildi.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz." BB ERZURUMSPOR

"Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor, saldırıyı yapanları lanetliyoruz. Bu vahşette hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."