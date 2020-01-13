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  4. Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda "Altınordu modeli"

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda "Altınordu modeli"

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda sunum yaptı.

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda "Altınordu modeli"

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Özkan, The Green Park Hotel'deki çalıştayda İzmir ekibinin altyapıdaki başarısı ve gelecek planlarını anlattı.

KULÜBÜN VİZYONUNU VE MİSYONUNU AÇIKLADI

Çalıştayda bir sunum yapan Özkan, Türkiye'de kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan tek kulüp olan Altınordu'nun "enler" ve "ilkler"ini katılımcılarla paylaştı.

Özkan, kulübün vizyonunu "Öz kaynak sistemi uygulayarak, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren örnek bir futbol kulübü olarak dünyada tanınmak" olarak açıkladı.

Kulübün misyonuna ilişkin ise Özkan, "Bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak, sportmen bireyler olmalarına katkı koymak ve içlerinden seçilmiş doğal yetenekli olanlarına, ileri futbol eğitimi vererek, onları üst düzey kalite ve kapasitede gerçek profesyonel futbolcular olarak yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİREY, İYİ VATANDAŞ, İYİ FUTBOLCU"

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Futbol Akademisi hakkında da bilgiler verdi. Akademinin sloganının, "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" olduğunu dile getiren Özkan, akademide verilen tüm eğitimlerin, kulübün ana sloganı haline gelen bu üç başlık altında toplandığını vurguladı.

Akademinin tüm çalışmalarını 80 bin metrekarelik Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, Berke Özer, Erce Kardeşler, Çağlar Söğüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Alican Özfesli gibi yıldız isimleri Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Özkan, halen 3'ü A Milli Takım'da olmak üzere 54 genç milli futbolcunun Altınordu'dan yetiştiğini anlattı. Özkan, İzmir Yeşilyurt'ta merkezi bulunan Altınordu Merkez Futbol Okulları'nın, Türkiye genelinde 134 okulda 12 bin sporcuya eğitim verdiğini kaydetti.

Altınordu'nun "Bir kulüpten fazlası" olduğuna işaret eden Özkan, Türk futbolunun marka kulübü olmaları noktasında gerçekleştirdikleri büyük atılımın kendilerine mutluluk yaşattığını da sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
gençlik ve spor bakanlığı Seyit Mehmet Özkan

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