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  4. Spor salonundan paylaştı! Ebru Şallı'nın derin göğüs dekoltesi olay yarattı

Spor salonundan paylaştı! Ebru Şallı'nın derin göğüs dekoltesi olay yarattı

28.07.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Spor salonunda çektiği fotoğrafla yine Instagram'ı sallamayı başardı.

Spor salonundan paylaştı! Ebru Şallı'nın derin göğüs dekoltesi olay yarattı

Ebru Şallı, 1990'lı yıllardan beri magazin gündeminin önemli isimleri arasında yer almayı başarıyor. Bir dönemin en havalı mankenlerinden biri olan ünlü isim, podyumlar yavaş yavaş büyüsünü kaybetmeye başlayınca diğer meslektaşları gibi televizyona yöneldi. Ama kısa süre içinde oyunculuk ve sunuculuk yapmayı bırakıp bir marka haline dönüşeceği alana yöneldi, pilates. Sağlıklı yaşamla ilgili yazdığı kitaplar ve çektiği pilates videolarıyla bu alanda bir rehber haline gelen Ebru Şallı, sosyal medyada da büyük ilgi çekmeye başladı. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi olan ünlü isim, sağlıklı yaşamanın ve pilatesin sırlarını artık orada paylaşıyor. İddialı paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü isim, son fotoğrafıyla sosyal medyayı yine sallad.

Ayna pozu

Ebru Şallı

Her gün spor yapan Ebru Şallı, bu anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Ama son paylaşımında spor yaptığı anları değil, giydiklerini öne çıkarmayı tercih etti. Derin göğüs dekoltesi ile yine çok dikkat çeken Ebru Şallı, ayna pozuyla Instagram'ı yaktı geçti.

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Ebru Şallı Instagram
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