Spor Toto Süper Lig 2018/19 sezonu kura çekimi 9 Temmuz'da yapılacak!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yönetim Kurulu'unda gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmişti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi tarihi de belli oldu. TFF yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonu fikstür çekiminin 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.
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