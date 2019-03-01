Spor Toto Süper Lig 25 ve 26. hafta programları açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25 ve 26. hafta maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25 ve 26. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Mart Cuma:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
11 Mart Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
15 Mart Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
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