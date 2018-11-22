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Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.11.2018 14:56 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

24 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor Beşiktaş

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