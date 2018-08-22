Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
24 Ağustos Cuma:
19.15 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
25 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
21.45 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
26 Ağustos Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Halis Özkahya
21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
27 Ağustos Pazartesi:
19.15 Medipol Başakşehir-Akhisarspor: Ali Palabıyık
21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Mele
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