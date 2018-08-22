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Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

24 Ağustos Cuma:

19.15 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

25 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

21.45 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

26 Ağustos Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Halis Özkahya

21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Akhisarspor: Ali Palabıyık

21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Mele

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Spor Toto Süper Lig Türkiye Futbol Federasyonu merkez hakem kurulu

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