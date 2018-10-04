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Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama ile 8. hafta hakemleri belli oldu. Buna göre haftanın önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında ALi Palabıyık düdük çalacak. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak

Hakemler şöyle:

5 Ekim Cuma
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya

6 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
16.00 Bursaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Ekim Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
18.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: ALi Palabıyık
19.00 Akhisarspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.30 Atiker Konyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor

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