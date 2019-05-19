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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2019 21:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray, 33. hafta maçında en yakın rakibi Medipol Başakşehir'i konuk etti. Gerginliğin dinmediği mücadelede Galatasaray, 1-0 geri düşmesine karşın ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadı ve sahadan 2-1 galip ayrılarak, ligin bitimine bir hafta kala tarihinin 22. şampiyonluğuna ulaştı. Üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray'da Fatih Terim, kariyerinde 8. kez ipi göğüslemeyi başardı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Feghouli ile 64. dakikada Onyekuru'dan geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 17. dakikada Riad Bajic kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 69 yapan Galatasasaray, ikili averajda önde olduğu rakibinin 3 puan önüne yerleşti ve ligdeki 22. şampiyonluğunu kazandı.

Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Fernando'nun kafayla vurduğu topu kaleci Mert Günok son anda kurtardı. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı turuncu-lacivertli ekibin savunması yeniden kornere gönderdi.
10. dakikada Luyindama'nın geri pasını uzaklaştırmak isteyen kaleci Muslera'nın vuruşunda top kısa düştü. Ceza sahası gerisinde meşin yuvarlağı alan Bajic, bekletmeden şutunu çekti ancak Uruguaylı file bekçisi soluna gelen topu çeldi.
12. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı.
17. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Soldan gelişen konuk takım atağında ceza sahasına giren Elia'nın ortaladığı topa altıpas gerisindeki Bajic kafayla vurarak fileleri havalandırdı: 0-1
40. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde altıpasa düşen topa Marcao yakın mesafeden vurdu. Kaleci Mert Günok meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.
44. dakikada Visca'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının uzak köşesindeki Caiçara, meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Kaleci Muslera ile Luyindama'nın anlaşmazlığında araya giren Kudriashov'un yakın mesafeden vurduğu top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Galatasaray, Feghouli'nin şık golüyle beraberliği yakaladı. Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Feghouli'nin kafayla vurduğu top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Cezayirli futbolcunun altıpas içi sağ çaprazda röveşatasında, meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-1
55. dakikada sarı-kırmızılı ekibin Belhanda ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla geçerli sayılmadı. Soldan gelişen atakta topla buluşan Onyekuru, ceza sahasına girdi. Nijeryalı futbolcu, pasını topukla solundan bindiren Belhanda'nın önüne bıraktı. Faslı futbolcu, altıpasın sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Cüneyt Çakır, pozisyonun başlangıcında Diagne'nin topu koluyla kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.
64. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa savunmadaki Kudriashov müdahale etse de uzaklaştırmayı başaramadı. Arka direğe açılan topa kafayla vuran Onyekuru, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
75. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Selçuk İnan kullandı. Barajı geçen meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
88. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

Mücadelenin kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir pozisyon yaşanmadı. Maçı 2-1 kazanan Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Selçuk İnan), Belhanda, Feghouli (Dk. 90+2 Linnes), Fernando, Onyekuru, Diagne (Dk. 85 Semih Kaya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 29 Mossoro), İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Adebayor), Visca, Elia, Bajic (Dk. 81 Robinho)
Goller: Dk. 17 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 47 Feghouli, Dk. 64 Onyekuru (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 20 Marcao, Dk. 22 İsmail Çipe (Yedek kulübesinde), Dk. 62 Onyekuru, Dk. 74 Selçuk İnan (Galatasaray), Dk. 20 Bajic, Dk. 22 Adebayor (Yedek kulübesinde), Dk. 87 Mossoro (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynadıkları müsabakada görev alan futbolculardan Badou Ndiaye'yi kadroya almazken, Martin Linnes ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerine ilk 11'de Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Fernando Reges'i görevlendirdi.

NDIAYE VE MITROGLOU KADRODA YOK

Galatasaray'da Badou Ndiaye ve Kostas Mitroglou, Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.

Fatih Terim'in yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya almadığı Ndiaye ve Mitroglou, müsabakayı tribünden takip etti.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile başladı.

Takımın yedek kulübesinde ise Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.

Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da maçı statta izledi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluk için çıktığı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nı tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışladı.

MİNİK TARAFTAR DUHAN EMİR DE MAÇTA

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'deki stat ve müze turu sırasında Galatasaray armalı kıyafeti ters giydirilen küçük taraftar Duhan Emir'i, Medipol Başakşehir maçında ağırladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, müsabaka öncesinde Duhan Emir ve ailesiyle statta bir araya geldi.

Küçük taraftar, futbolcularla seremoniye katıldıktan sonra karşılaşmayı tribünlerden takip etti.

19 MAYIS KUTLANDI

Galatasaraylı taraftarlar, tribünde açtıkları pankartlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İki takımın futbolcuları da üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" yazısının bulunduğu pankartla maç öncesindeki seremoniye çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüp de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 50 bin Türk bayrağı dağıttı.

EMRE BELÖZOĞLU 11'DE

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda Galatasaray ile oynadığı şampiyonluk yolundaki önemli maçta, sakatlığı geçen Emre Belözoğlu, ilk 11'de yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü mücadelesinde sakatlanan ve sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilen deneyimli futbolcu, yoğun bir tedavi programının ardından karşılaşmaya yetiştirildi.

Hafta içi takımla idmanlara çıkamayan ve özel fizyoterapistler eşliğinde çalışan Emre, Galatasaray deplasmanında takımındaki yerini aldı.

ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü karşısında forma giyen Soner Aydoğdu, Milos Jojic ve Stefano Napoleoni'nin yerine Galatasaray karşısında İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu ve Eljero Elia'ya ilk 11'de şans verdi.

Deneyimli teknik adam, şampiyonluk yolundaki mücadelede takımını Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia ve Bajic ilk 11'iyle sahaya sürdü.

EPUREANU, ARDA VE DEMBA BA YOK

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan, maç kadrosunda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımı Galatasaray deplasmanında yaklaşık 500 taraftarı da yalnız bırakmadı.

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Okuyucu Yorumları 132 yorum
Son 5 hafta hakemler gs şampiyon yapmak için ellerinden geleni yaptılar.. Kayseri maçı Rize maçı.. Tebrikler tff tebrikler hakemler
Ha ha ha
@volkanakbulut TFF yazdı çizdi oynadı neyin kafasını yaşıyonuz .. siz daha mal gibi gidin dijiTÜRK alın ..
siz devam edin senelerce aynı senaryoları yazdınuz ağzı olan konuşuyor kusacası kapak oldu bu sene duble mız....
Bi bitmediniz. Ağlama canım ağlama ????????????❤️????❤️
yav he he
@volkanakbulut ondan önceki haftalar? bunları konuş birazda? galatasaray bildiri yayınlarken neredeydi aklın senin kuş beyinli hadi toz ol buralardan.
Akbilspor körmu 8 puan farki korusaydi da gs olmasaydi,
@volkanakbulut kudurun
gözlük kullan GS o zaman görürsün
he yaw hee
başak aaptallığına doymasın. koca şigi lider götür 2 maç kala şampiyonluğu ver. tmm hakemler gs yi kolluyor falan filanda kaç hafta kaç puan kaybetti enayiler.
GALATASARAY HAKEMİ DE, BELEDIYESPORU DA .... ..... ŞAMPİYOOOONNNN...
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