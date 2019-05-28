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Spor Toto Süper Lig'de yayın gelirinden en çok payı Galatasaray elde etti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinde de en fazla para elde eden takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'de yayın gelirinden en çok payı Galatasaray elde etti

Süper Lig'de bu sezonki yayın gelirlerinde Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe de üçüncü sırada yer aldı.

Sezonu ikinci bitiren Medipol Başakşehir ise yayın geliri sıralamasında 5. basamakta bulundu.

YAYIN GELİRİ 500 MİLYON DOLAR

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, yıllık 500 milyon dolar olan ihale bedelinin yarısını 3,76'lık, diğer yarısını da güncel kurdan ödüyor.

İhale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.

GELİR DAĞILIMI

Yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde 37'si, "ayak bastı parası" olarak kulüplere eşit dağıtılıyor. Her kulüp, katılım bedeli olarak 38,5 milyon lirayı kasasına koyuyor.

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre dağıtılıyor. Takımlar, elde edilen her galibiyette 2,8 milyon lira, beraberliklerde de 1,4 milyon liranın sahibi oluyor.

Gelirin yüzde 11'i ise lig tarihinde mutlu sona ulaşan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor. Takımlar, kazandıkları şampiyonluk başına 3,3 milyon lira alıyor.

Süper Lig'e ayrılan gelirin yüzde 6'sı sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara veriliyor. Buna göre şampiyon takım 36,2 milyon lirayı kasasına koyarken, ikinci sıradaki ekip 29 milyon, üçüncü 21,6, dördüncü 14,4 , beşinci 7,2 ve altıncı da 3,6 milyon lira elde ediyor.

Ayrıca Süper Lig'e veda eden takımlara 4'er milyon liralık yardım payı veriliyor.

GALATASARAY ZİRVEDE

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yayın gelirlerinde de zirvede yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, yayın gelirlerinde toplamda 212,6 milyon lirayı kasasına koydu.

Lige giriş parası olarak 38,5 milyon lira alan Galatasaray, 20 galibiyet ve 9 beraberliğin sonucunda toplam 68,6 milyon liralık performans priminin sahibi oldu.

Sezonu zirvede bitirdiği için 36,2 milyon lira elde eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sayısına göre verilen primden de 69,3 milyon lira kazandı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ, FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ

Bu sezon yayın gelirleri sıralamasında Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise üçüncü basamakta bulundu.

Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, toplamda 174 milyon liralık gelir elde etti.

Son haftalardaki çıkışıyla Süper Ligi 6. basamakta tamamlayan Fenerbahçe ise 153,8 milyon lirayı kasasına koydu.

BAŞAKŞEHİR BEŞİNCİ SIRADA

Süper Lig'de sezonu ikinci basamakta bitiren Medipol Başakşehir, yayın gelirleri sıralamasında ise 5. oldu.

Turuncu-lacivertli takım, toplam 134,7 milyon lira kazandı.

KÜME DÜŞEN BURSASPOR YEDİNCİ

Bursaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'e veda etmesine karşın yayın gelirlerinde önemli bir miktarı kasasına koydu.

Yeşil-beyazlı takım, toplamda kazandığı 87,8 milyon lirayla yayın gelirleri sıralamasında 7. basamakta yer aldı.

Süper Lig'de yayın gelirlerinde en az parayı ise 71,9 milyon lirayla küme düşen Akhisarspor elde etti.

YAYIN GELİRİNİN DAĞILIMI

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda takımların elde ettiği yayın geliri miktarı şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig yayın geliri

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