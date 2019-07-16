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Spor yapmaya üşenen erkeklere müjde!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 16.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Erkeklerin spor yapmadan daha fit görünmelerini sağlayan yapay göğüs kası satışa çıktı! İşte o ürün...

Spor yapmaya üşenen erkeklere müjde!

Kadınlar için yapay popo ya da dolgulu sütyen satılıyor da, erkekler için neden yapay göğüs kası satılmasın ki? fikrinden yola çıkarak üretildiğini düşündüğümüz erkekler için yapay göğüs kasları satışa çıktı.

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Her icatlarıyla dünyanın kalanından bir 15 yıl ileride yaşayan Japonya, bu sefer de bizi şaşırtmayı başardığı bir ürünle karşımıza çıktı.

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Erkekler için ürettikleri, spor yapmadan vücutlarını fit gösteren yapay göğüs kaslarını Amazon'dan satışa sunan Japon üreticitiler bu ilginç ürünle erkeklere bir hayli kolaylık sağlayacağa benziyor.

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Erkeklere daha fit ve çekici bir görünüm kazandıran bu yapay kasların tek kötü yanı ise sadece kıyafetlerin altına giyebiliyorsunuz. Yani üstünüzü çıkardığınız da foyanız meydana çıkabilir.

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Hem bej hem de siyah rengi olan bu yapay göğüs kaslarının fiyatı yaklaşık 400 TL.

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Spor yapmaya üşenen erkeklere duyurulur. Ama yine de sağlıklı ve dürüst bir yaşam için bu ürünler yerine spora yönelmek daha akıl karı gibi.

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