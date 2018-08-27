Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Usta yazarların yorumları şu şekilde; BÖYLE SAVUNMA OLMAZ(AHMET ÇAKAR) Beşiktaş gibi bir takım daha ilk yarıda Antalyaspor gibi mütevazı bir takımdan tam 3 gol yedi. Antalya'nın neredeyse her geldiği pozisyon gol oldu. Beşiktaş sıradan bir lig maçı değil de 3-4 farkla kazanmaya çalıştığı bir kupa rövanşı oynar gibiydi. Böyle takım savunması olmaz. Orta saha ve forvet, takım savunmasına sıfır katkıda bulununca ilk yarıda sahneye Doukara çıkıverdi. Gol attı, gol attırdı, Beşiktaş'ı bitirdi. İkinci yarı Beşiktaş, müthiş bir baskı ile başladı. Kendilerini umutlandıracak ikinci golü de bulmalarına rağmen maçın geride kalan anlarında müthiş savunan bir Antalya ve kaleci Boffin vardı. Beşiktaş'ı anlayabilmek mümkün değil. Şampiyonluğa oynarken böyle maçları kazanamamak onlar için acı verici. Hakemlik açısından da zor bir geceydi. Antalya'nın attığı ilk gol birçok futbolsever tarafından ofsayt olarak değerlendirildi. Ama gol kararı doğru. Değişen kurala göre top ayaktan çıkıp ofsayttaki oyuncuya gelirken bir savunma oyuncusu topa bilerek hamle yapar, topla oynarsa pas rakipten gelmiş kabul edilip ofsayt pozisyonu ortadan kalkıyor. Ama pas ofsayttaki oyuncuya gelirken çarpma veya sekme yaşanırsa ofsayt olarak değerlendiriliyor.

İkinci yarıda ciddi bir VAR hatası yaşadık. Kaleci Utku ceza alanı dışında rakibi faulle durduruyor. Hakem devam diyor. Olabilir ama VAR bu pozisyonlar için var. VAR'daki hakem faullük bir pozisyon olduğunu tespit edip kaleci Utku'nun da kalesini boşalttığını görüp hakemi uyarıp oyunu durdurmalıydı. Ama bunu yapamadılar. VAR şayet bunu yapmış olsaydı kaleci Utku da oyundan atılacaktı. SANTRFOR SORUNU (METİN TEKİN) Dün akşamki ilk 20 dakika Beşiktaş için klasik bir Vodafone başlangıcıydı. Tolgay, Oğuzhan ve Medel ile pas kalitesi yüksek ve topu kaleye getirmede sorun yaşamayan bir Beşiktaş vardı. Hatta en iyi ilk 20 dakika diyebiliriz. Soruna; golü bulamama penceresinden baktığımızda ise.... Golü Negredo atmasına rağmen santrfor sorunu diyebiliriz... Anca bence asıl sorun golü bulamamasından çok kalesinde 25 dakikanın sonunda gördüğü 2 goldü Negredo ile hemen cevap verince acaba buradan maç döner mi düşüncesi oldu ve Şenol hocanın oraya müdahalesi geldi. Bana göre kötü oynamayan çok da iyi oynayan Tolgay farklı bir oyuna dönmek için kenara gelince Gökhan Gönül ile kenar ataklarına dönen Beşiktaş, oyunun hakimi oldu.

İkinci yarının başında da beklenen baskı, tempo ve kenar ortaları ile gol arayışıydı ve 56'da da aradığını buldu. Ama her şey iyi giderken bana göre Şenol hoca soyunma odasında ikinci yarı için kafasındaki ezberini çok çabuk hayata geçirdi. Vida'nın çıkıp Larin'in girmesi belki oyunun son bölümünde olabilirdi ama iyi giden oyuna böyle bir müdahale orta sahayı Antalya'nın geçebildiği bir oyun yapısına dönüştürdü. Zaman zaman sonuç sizi bu tip şeylere götürüyor ama sonucun nasıl gittiğini değil oyunun nasıl gittiğini görüp ona göre müdahale etmek her zaman daha gerçekçi oluyor. Beşiktaş dün bunu yaşadı. Evet son bölümde baskı vardı, tempo vardı ama buna telaş da karıştı ve Beşiktaş Vodafone'da beklenmedik bir şekilde ilk yenilgisini Antalyaspor'dan aldı. 10 ATABİLECEKKEN... (İLKER YASİN) Beşiktaş dün 10 gol atabileceği bir maçtan yenik ayrıldı ama üçü yiyorsan daima dördü atmak zorundasın. İlk yarı üç defa Beşiktaş kalesine gelip üç gol atan Antalyaspor bile şaştı bu işe. Siyah beyazlı savunmanın dağınık hali Oğuzhan’dan başlıyor, Medel ve Tolgay’la devam ediyor ve alan paylaşımında uyumsuz çift Vida ve Pepe’yle bitiyordu.

Pepe Portekiz’de, Medel Şili’de, Vida Hırvatistan’da, Caner ve Gökhan Gönül Türk Milli Takımı’nın savunmacısı. Peki Beşiktaş savunması niye bu halde? Üst üste gelen şampiyonluklarda topu yere indirip pasla orta sahaya geçen Beşiktaş düzeninde herkes daha iyiydi. Takımda herkes elinden geleni yapıyor ama üzerine düşeni yapmıyor. İlk yarı sendromu bu sezonun sıkıntısı. 45 dakikada üç gol yemek ve oyuna hükmedememek Beşiktaş’ın alıştığı bir şey değil. Beşiktaş, Marcelo’yu, Ersan’ı, Tosic’i, Atınç’ı sattı ama Vida’yı satamadı. Bu Vida bir bağlayıcı, yapıştırıcı değil. Hele ki geniş alanlarda tam bir fiyasko. Pepe ile uyumu da çok iyi değil. O kadar stoperi kolayca satan Orman neden Vida’yı elinde tuttu anlamadık gitti. Sonuç olarak Beşiktaş çok farklı kazanabileceği maçı kaybetti. Sebebi ilk yarıdaki savunma zaaflarıdır. Bu skorda Antalyaspor kalecisi Boffin’in kurtardığı 8 mutlak gol ve Beşiktaş’ın futbol şansının yanında olmaması da etken. Beşiktaş Talisca’yı çok arıyor. Hem attığı golleri, hem de yanındaki arkadaşlarına verdiği güvenle Brezilyalının yeri doldurulmuş değil.