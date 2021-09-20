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Spor yazarlarından Başakşehir - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

20.09.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, bu sezon hiç puan alamayan Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu beklenmeyen mağlubiyeti spor yazarları köşelerinde değerlendirdi.

Spor yazarlarından Başakşehir - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi. İşte spor yazarlarının yorumları...

"3-3-3-1'E DÖNEBİLİRDİ"

Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendiren Uğur Meleke, Hürriyet Gazetesin'deki bugünkü yazısında, Pereira'ya üçlü savunma konusunda saygı duyduğunu belirten Meleke, ama işler iyi gitmiyor ve Fenerbahçe öncde çoğalamıyorken 3-3-3-1'e bari dönebilirdi dedi.

"1-0 GERİDEYKEN 3 STOPER LÜKSTÜR"

Güntekin Onay Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdiği Sabah Gazetesi'ndeki yazısında Fenerbahçe’de yaratıcılık anlamında ciddi eksikler yaşadığını belirtti. Onay, yazısının devamında, 1-0 mağlupsun ve 3 stoperin 1 tanesi lüks olduğunu okuyucuları ile paylaştı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Serdar Ali Çelikler Habertürk Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Çelikler sert eleştirler yaptığı Fenerbahçe'de, rotasyonlu kadroda Attila - Kim ve Gustavo dışında maça gelen olmamış ifadelerini kullandı. Ayrıca Serdar Ali Çelikler, Pereira çok acilen kendi fikirlerine olan aşkını sorgulaması gerektiğini ifade etti. Çeliker, Fenerbahçe'nin ilk golünü yediği maçta kendi oyununun dışına çıkması kabul edilemez dedi.

"METİN ŞENTÜRK BİLE GÖRÜRDÜ"

Erman Toroğlu'nun Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde yaptığı Başakşehir - Fenerbahçe maçı değerlendirmesinde, Fenerbahçe'nin yayınladığı bildiriyi eleştirdi. Fenerbahçe'nin Ali Şansalan'ın maça atanmasını normal bulmayan bildiriye kısmen hak veren Toroğlu, Başakşehir'in de buz gibi penaltısının verilmediğini ve bu penaltıyı Metin Şentürk'ün bile görebileceğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Başakşehir
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