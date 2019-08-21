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Spora başlamadan önce kalbinizi kontrol ettirin

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 21.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

Spor yapmaya başlamadan önce kalp sağlığı ile ilgili temel konulara dikkat etmek gerekiyor.

Spora başlamadan önce kalbinizi kontrol ettirin

Kalp, sportif faaliyetler sırasında en çok değişkenlik gösteren, sportif faaliyetlerden en çok etkilenen ve sportif kapasiteyi en çok etkileyen organlardan biri. Hayati önem taşıması nedeni ile de ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle bilinçsiz bir şekilde, sağlık kontrolleri tamamlanmadan yapılan egzersiz ve sportif faaliyetlerde sağlık açısından problem çıkaracak pek çok sorun yaşanabiliyor. Bu nedenle egzersiz fizyolojisi konusunda kalp sağlığı ve sportif faaliyetler sırasında kalp hızı kontrolü hemen herkes tarafından bilinmesi, dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor.

Kalp sağlığı ve spor ilişkisinde bazı temel konuların altını çizmek gerektiğini belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Hangi yaşta olursa olsun, daha önce düzenli egzersiz yapmamış bireylerin, kalp sağlığı açısından kontrollerini tamamladıktan sonra sportif faaliyetlere başlamaları çok nemlidir. Bununla birlikte ailesinde kalp ve damar sistemi hastalığı öyküsü bulunan herkesin 40 yaşından itibaren yıllık kardiyolojik muayenelerini yaptırmaları, bilimsel kılavuzlar tarafından önerilmektedir. Eğer ki ailede kalp ve damar sağlığı öyküsü yoksa rutin yılık muayeneye başlama yaşı 40’tan 50’ye yükselmektedir” dedi.

GÜVENLİ KALP ATIŞ HIZI NE OLMALI?

En çok sorulan sorulardan birinin de egzersiz sırasındaki güvenli kalp atım hızının kaç olduğu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Cem Arıtürk, sözlerine şöyle devam etti: “Normal, sağlıklı bir erişkinin kalp hızı, dakikada 60-100 atıştır. Bu değer kişinin yaş, kilo, boy, fiziksel kapasite, cinsiyetine göre değişmekle birlikte kansızlık, tiroid hastalıkları gibi bazı durumlar bu değerde değişikliklere neden olabilmektedir. Kalp her atışı ile içinde sakladığı kanı vücuda pompalamaktadır. Her atımında pompaladığı kan, tüm vücuda yayıldığı gibi kalp damarlarına da yayılmakta ve kalp kasını da beslemektedir.

Günümüzde kabul gören formülize edilmiş bazı rakamlar mevcuttur. Kalp sağlığını riske atmadan, nabzın arttırılabileceği en yüksek seviye için “220 - Yaş Formülü” kabul görmektedir. Yani 50 yaşındaki bir birey; kalp sağlığını riske etmeden, ani kardiyak olaylarla karşılaşma riskini arttırmadan egzersiz yapabilmesi için kalp hızını 170’in altında tutmalıdır.”

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Anahtar Kelimeler:
spor Kalp

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