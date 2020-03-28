Sporculara koronavirüs sürecinde psikoloji uyarısı

Spor Psikolojisi Danışmanı Prof. Dr. Erkut Konter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün Çin'den bütün dünyaya yayılmasının ardından başta 2020 Tokyo Olimpiyatları olmak üzere birçok spor etkinliğinin ertelendiğini hatırlattı.

Bu süreçte sporcuların fiziksel olarak yaptığı saha ve takım antrenmanlarının değiştiğini ve antrenmanların gerçekçi koşullarda yapılmadığını kaydeden Konter, "Geri dönüş ve adaptasyon sürelerinde sporcuların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal boyutlarına da dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

Konter, psikolojik olarak iyi durumda olan sporcuların antrenmanlara daha iyi konsantre olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız bu koronavirüs eve kapanma sürecinde performans kayıplarının sadece fiziksel ve fizyolojik olacağı, bunun yalnızca bu antrenmanlarla telafi edileceğini düşünmek bir yanılgıdır. Toparlanma en az fiziksel ve fizyolojik olduğu kadar zihinsel ve duygusal süreçleri içeren bir psikolojik olgudur da. Bu koronavirüs sürecinde psikolojik sağlamlıkları daha iyi durumdaki sporcular, olmayanlara göre daha başarılı sonuçlarla karşılaşabilir."