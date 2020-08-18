Sporcuların hayatını işleyen en popüler filmler! Birbirinden güzel hikayeler...

Onlar dünyaca tanınan, bilinen, olağanüstü başarılarıyla adlarından söz ettiren büyük sporcular. Öyle hayat hikayeleri var ki beyaz perdeye aktarıldıklarında da gişe rekorları kırıyorlar. Tabii ki büyük başarıların arkasında kocaman bir azim ve istikrar öyküsü oluyor. Biz de onların hayatlarını öğrenmeyi, nasıl bugünlere geldiklerini, neler yaşadıklarını çok merak ediyoruz. İşte sporcuların hayatlarından esinlenen en popüler filmler…

ALİ (2001)

Muhammed Ali’nin hayatını konu alan film tüm dünyada büyük ilgi gördü. Filmde büyük ölçüde Ali’nin Vietnam Savaşı’na katılmayı reddetmesi ve elinden alınan şampiyonluk anlatılıyor. Bu film ünlü yönetmen Micheal Mann imzası taşıyor. Will Smith ise Ali rolü için aylarca çalıştı ve şahsen Muhammed Ali’den boks dersleri bile aldı. Sonunda ise performansıyla büyüledi ve çok beğenildi. Muhammed Ali de bu performanstan çok memnun olduğunu ve filmi çok beğendiğini dile getirdi.

CINDERELLA MAN (2005)

Dünya tarihinin en şaşırtan ve ilham veren filmleri arasına giren bu eser, Amerika’da ciddi bir ekonomik çöküşün yaşandığı yıllarda Cinderella Man adıyla tanınan ünlü boksör James J. Braddock’un hayatını anlatıyor. Filmde Braddock’un ekonomik çöküntüden sonra ringlerden uzak kalması, ailesi için verdiği amansız mücadele ve en sonunda ringlere dönüşü işleniyor.