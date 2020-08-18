Sporcuların hayatını işleyen en popüler filmler! Birbirinden güzel hikayeler...

Onlar dünyaca tanınan, bilinen, olağanüstü başarılarıyla adlarından söz ettiren büyük sporcular. Öyle hayat hikayeleri var ki beyaz perdeye aktarıldıklarında da gişe rekorları kırıyorlar. Tabii ki büyük başarıların arkasında kocaman bir azim ve istikrar öyküsü oluyor. Biz de onların hayatlarını öğrenmeyi, nasıl bugünlere geldiklerini, neler yaşadıklarını çok merak ediyoruz. İşte sporcuların hayatlarından esinlenen en popüler filmler…
ALİ (2001)
Muhammed Ali’nin hayatını konu alan film tüm dünyada büyük ilgi gördü. Filmde büyük ölçüde Ali’nin Vietnam Savaşı’na katılmayı reddetmesi ve elinden alınan şampiyonluk anlatılıyor. Bu film ünlü yönetmen Micheal Mann imzası taşıyor. Will Smith ise Ali rolü için aylarca çalıştı ve şahsen Muhammed Ali’den boks dersleri bile aldı. Sonunda ise performansıyla büyüledi ve çok beğenildi. Muhammed Ali de bu performanstan çok memnun olduğunu ve filmi çok beğendiğini dile getirdi.
CINDERELLA MAN (2005)
Dünya tarihinin en şaşırtan ve ilham veren filmleri arasına giren bu eser, Amerika’da ciddi bir ekonomik çöküşün yaşandığı yıllarda Cinderella Man adıyla tanınan ünlü boksör James J. Braddock’un hayatını anlatıyor. Filmde Braddock’un ekonomik çöküntüden sonra ringlerden uzak kalması, ailesi için verdiği amansız mücadele ve en sonunda ringlere dönüşü işleniyor.
DAMNED UNITED (2009)
Bu film, basıldığı gibi çok ilgi gören ve futbol hakkında yazılmış en iyi roman olarak anılan İngiliz yazar David Peace’in kitabından uyarlandı. Filmin ana temasını İngiltere futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden biri olan Brian Clough’un Leeds United’daki kabus gibi geçen 44 günü oluşturuyor.
RUSH (2013)
Rush, Formula 1 yarışlarının en ihtişamlı dönemini anlatıyor. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en çekişmeli F1 rekabetini konu alıyor. Hayatını dilediği gibi yaşayan, yakışıklı ve karizmatik sporcu James Hunt ve disiplinli, mantığını ön planda tutan, mükemmeliyetçi kişiliğe sahip olan Nikki Lauda karşı karşıya! İki farklı karakterin gerçek hayatlarını işleyen film Oscar ödüllü yönetmen Ron Howard imzası taşıyor. Formula ile ilgilenmeyenlerin bile severek izleyeceği mükemmel bir film!
42 (2013)
Amerika’da ırkçılığın boy gösterdiği dönemde siyahi bir sporcu olan Jackie Robinson’un çok zorlukla karşılaşmasına rağmen, cesaretiyle beyzbolda bir efsaneye dönüşmesini konu alıyor. Filmin adında da Jackie Robinson’un forma numarasından esinlenildi. Ayrıca bu ödüllü filmde Harrison Ford da yer alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum