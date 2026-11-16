Claude ve ChatGPT'ye yeni rakip! Qwen4-Max tanıtıldı: İşte özellikleri

Tanıtım metnine göre Qwen4-Max, profesyonel araçları kullanma, uzun soluklu görevleri yürütme ve nitelikli çıktılar üretme konusunda ilerleme sağlıyor. Modelin üstlenebileceği işler arasında 3D modelleme, oyun geliştirme, hassas üretim, finans, hukuk, sağlık ve ileri bilimsel keşif çalışmaları sayılıyor.

QWEN4-MAX'İN TOKEN KULLANIMI VE API MALİYETİ

Açıklamaya göre Qwen4-Max, Qwen3.8-Max'ten daha az token kullanarak daha yüksek performans gösteriyor. Work360 değerlendirmesinde token kullanımı, Xhigh ve High efor düzeylerinde sırasıyla yaklaşık yüzde 24 ve yüzde 35 azalıyor. Terminal-Bench 4.0 değerlendirmesindeki düşüşler ise aynı sırayla yaklaşık yüzde 48 ve yüzde 49.

Açıklamada, API fiyatlarının da Qwen3.8-Max'e kıyasla düşürüldüğü, özellikle önbelleğe alınmış girdilerin fiyatında daha büyük indirimler yapıldığı belirtiliyor. Work360 değerlendirmesinde görev başına ortalama maliyet 4,43 dolardan 1,67 dolara geriliyor.

QWEN4-MAX MİMARİSİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Qwen4-Max'in Qwen4 serisi için geliştirilen mimarisinde 2,4 trilyon temel parametre, token başına etkinleşen 71 milyar parametre ve N-gram gömme için ek 328 milyar parametre bulunuyor. Açıklamaya göre mimari, seyrek MoE modelinin dikkat, artık bağlantılar ve gömme bileşenlerini geliştirerek hesaplama verimliliğini, model kapasitesini ve eğitim kararlılığını artırıyor.

DAHA KÜÇÜK MODELLER DE GELECEK

Qwen4-Max, Qwen4 ailesine ilişkin ilk örnek olarak sunuluyor. Şirkete göre, aynı kökenden gelen ve aynı nesil tekniklerle eğitilen daha küçük modeller de güçlü oldukları alanlara göre ayarlanarak açık kaynak olarak yayımlanacak.

Kaynak: Qwen