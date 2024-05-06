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Sporseverleri heyecanlandıran yarış: 100 metrede Mbappe mi hızlı Usain Bolt mu? Teklifi kabul etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.05.2024 11:18
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Yeşil sahaların yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sekiz kez olimpiyat şampiyonluğu bulunan efsane koşucu Usain Bolt'a karşı koşmayı kabul etti. Bolt'a hayranlığını bir kez daha dile getiren Mbappe olası yarış için "Sonuçtan pek bir şey beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sporseverleri heyecanlandıran yarış: 100 metrede Mbappe mi hızlı Usain Bolt mu? Teklifi kabul etti

Dünyadaki tüm sporseverleri heyecanlandıran açıklama PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'den geldi. Önümüzdeki günlerde "100 metrede Bolt mu yoksa, Mbappe mi hızlı?" sorusu yanıt bulabilir.

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ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Pazar günü bir etkinliğe katılan Kylian Mbappe, sekiz kez olimpiyat şampiyonluğu bulunan Usain Bolt'a karşı yarışma fikrini kabul etti. Bold'un kensine ilham aldığını söylediğini belirten Mbappe, "Böyle birine ilham verdiğimi bilmek gerçekten memnuniyet verici. Sanırım o da herkese biraz ilham verdi ve bu odadaki her biriniz gecenin bir yarısı onun yarışlarından birini izlemek için kalktınız. O, karşılıklıdır! Ama ben ona ondan önce hayran olmaya başladım” ifadelerini kullandı.

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YARIŞACAKLAR MI?

Fransa Milli Takımı'nın takımının kaptanı daha sonra Bolt'un kendisine yönelttiği mücadele teklifiyle ilgili konuştu. Bir gazeteci Mbappe'ye Bolt için, "Bana 100 metreden fazla ona karşı hiçbir şansınızın olmadığını söyledi" dedi. Mbappe, "Hiç şansım yok, ben de öyle düşünüyorum!", diyerek gülerek yanıt verdi. Mbappe sözlerine, "Şimdi bu çok hoş ve neden olmasın, eğer ikimizin de vakti varsa, bir gün güzel bir şey yapalım. Ancak sonuçtan pek bir şey beklemiyorum” sözleriyle devam etti.

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