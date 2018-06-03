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Sporting Lizbon'dan Ricardo Quaresma hamlesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

Devler Ligi şansı kaçırıldığı için oyuncuları dövülen ve başkan tarafından tüm takımın kadro dışı bırakıldığı Sporting Lizbon'da değişim zamanı.

Sporting Lizbon'dan Ricardo Quaresma hamlesi

Devler Ligi şansı kaçırıldığı için oyuncuları dövülen ve başkan tarafından tüm takımın kadro dışı bırakıldığı Sporting Lizbon'da değişim zamanı. Başkan Carvalho'nun başta F.Bahçe'nin de gündeminde olan Jesus olmak üzere tüm takımı değiştireceği, takıma da hem abi hem de toparlayıcı olarak Quaresma'yı alacağı iddia edildi.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
quaresma Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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