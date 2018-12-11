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Sports Illustrated için kamera karşısındaydı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
ÜNLÜLER  | 11.12.2018 08:33 | Son Güncelleme

Genç manken Danielle Herrington, Sports Illustrated 2019 çekimleri için kamera karşısındaydı.

Sports Illustrated için kamera karşısındaydı

25 yaşındaki Danielle Herrington, dünyaca ünlü Sports Illustrated’in fotoğraf çekimi için Kosta Rika sahillerinde gümüş rengi bikinisiyle poz verdi. Üçüncü kez Sports Illustrated’i süsleyecek olan genç manken, yeniden onu seçtikleri için bir hayli mutlu görünüyordu.

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Güzel manken fotoğraf çekimden bazı anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Kendisine güveninin tam olduğunu söyleyen genç manken, aynı markanın çekimleri için California sahillerinde de poz verecek.

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Ünlü fotoğrafçı James Macari tarafından gerçekleşen fotoğraf çekimlerinin birkaç gün daha süreceği belirtiliyor. Danielle Herrington, dünyaca ünlü Sports Illustrated’de yer alan üçüncü siyahi manken. Sports Illustrated, 1996 ve 1997 yıllarında Tyra Banks’, 2007 yılında ise Beyonce’ye yer vermişti. Danielle, onlarla birlikte üçüncü isim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Danielle Herrington Sports Illustrated

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