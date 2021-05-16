Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1728 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 459 bin 613 lira oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 841 bin 282 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1728 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 971 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 1800 lira, satış fiyatı 1699 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 384 bin 458 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 91 milyon 17 bin 400 metreküp olarak kayıtlara geçti.

