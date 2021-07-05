YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

05.07.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 76 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 158 bin 851 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 636 bin 640 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 76 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 968 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 138 lira 92 kuruş, satış fiyatı 2 bin 14 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 393 bin 552 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 214 bin 495 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktıDüğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı
Telefonda bu belirtilere dikkat! Siz de dinleniyor olabilirsinizTelefonda bu belirtilere dikkat! Siz de dinleniyor olabilirsiniz
47. Hitit Rallisi Ankara'da başladı47. Hitit Rallisi Ankara'da başladı

Ankara Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:19
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

2000 Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Gümüş Eczanesi
Cankaya
Kırmızı Eczanesi
Cankaya
Öz Çınar Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Zeliha Güven Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.