Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 465 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 807 bin 285 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 933 bin 145 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 465 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 544 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 539 lira 96 kuruş, satış fiyatı 2 bin 392 lira olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 157 milyon 984 bin 6 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 158 milyon 80 bin 966 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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