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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 618 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 140 bin 128 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 26 milyon 988 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 618 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 302 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin lira, satış fiyatı 11 bin 269 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 271 bin 459 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 493 bin 751 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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