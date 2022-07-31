Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 166 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 40 milyon 327 bin 589 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 264 bin 946 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 166 lira 4 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 63 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 561 lira 2 kuruş, satış fiyatı 12 bin 771 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 93 bin 239 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 714 bin 467 metreküp olarak kayıtlara geçti.

