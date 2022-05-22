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Spot piyasada elektrik fiyatları

22.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 45,4 artarak 1 milyar 222 milyon 887 bin 233 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 19.00-22.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük 06.00'da 1200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 196 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 236 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1199 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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