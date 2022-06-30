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Spot piyasada elektrik fiyatları

30.06.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 949 lira 31 kuruş, en düşük 1880 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 222 milyon 494 bin 61 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 2 bin 949 lira 31 kuruş, en düşük saat 02.00'de 1880 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 475 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 495 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 99 kuruş, en düşük 1750 lira olarak kayıtlara geçti.

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