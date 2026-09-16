Spotify’dan yeni özellik: Çocuğunuz için açtığınız şarkılar artık önerilerinizi etkilemek zorunda değil!

Çocuklarla birlikte dinlenen tekerlemeler, televizyon programlarının tema müzikleri veya animasyon filmlerinin şarkıları, kullanıcıların kişiselleştirilmiş müzik önerilerini etkilemek zorunda olmayacak.

Spotify'ın ayarlar bölümüne eklediği “Çocuk ve aile müziklerini zevk profiline dahil et” seçeneği sayesinde kullanıcılar, bu tür içeriklerin müzik zevki profiline dahil edilip edilmeyeceğini belirleyebilecek.

İLGİLİ ŞARKILAR WRAPPED’DEN DE ÇIKARILABİLECEK

Yeni ayar sayesinde ilgili çocuk ve aile parçaları; Discover Weekly, Daily Mix ve Spotify Wrapped gibi kişiselleştirilmiş içerikleri etkilemekten çıkarılabilecek.

Spotify, yapılan değişikliklerin kişiselleştirilmiş önerilere yansımasının 48 saate kadar sürebileceğini belirtiyor.

Özellik geriye dönük olarak da çalışıyor. Ayarın çocuk ve aile müziklerini zevk profilinden hariç tutacak şekilde değiştirilmesiyle, kullanıcıların bu yıl daha önce dinlediği ilgili şarkıların Spotify Wrapped üzerindeki etkisi de kaldırılabilecek.

Yeni seçenek hem Spotify Free hem de Premium kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

SPOTİFY DAHA ÖNCE DE BENZER ÖZELLİKLER SUNMUŞTU

Yeni ayar, Spotify’ın 2025 yılında kullanıma sunduğu Yönetilen Hesaplar (Managed Accounts) özelliğinin devamı niteliğinde. Yönetilen Hesaplar, ortak aile planındaki çocuk hesaplarına kendi müziklerini dinleyebilecekleri bir alan sağlıyor ve bu dinlemelerin diğer hesapların zevk profillerini etkilemesini önlüyor.

Spotify, Yönetilen Hesaplar’dan önce çalma listelerini kullanıcıların müzik zevki profillerinden hariç tutma seçeneğini sunmuştu. Platform, çalma listelerine yönelik bu seçeneğin ardından, 2025 yılında tek tek parçaları gizleme özelliğini de eklemişti.

Kaynak: Engadget