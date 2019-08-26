Spotify Eminem’e telif ödememiş

Yayıncının iddialarına göre, Spotify Eminem’in 243 şarkısını yanlış şekilde lisanslayarak çoğu şarkının “lisans sahibi bilinmeyen” eser kategorisine girmesine neden olmuş. Spotify kullanıcıları tarafından milyarlarca kez dinlenen şarkıların telifleri ise bu nedenle Eminem’e ulaşmamış.

Ancak Eminem’in yayıncısı, Grammy ödülleri dahi almış sayısız şarkının Eminem’e ait olduğunun çok iyi bilindiğini iddia ediyor. Telif hakkı konusunda online müzik şirketinin sayısız uyarı almış olduğunu da hatırlatıyor. Ayrıca Spotify geliştiricilerinin, “telif hakkı sahibini bilmedikleri” şarkının adını Google’a yazsalar Eminem ismiyle karşılaşacaklarını da vurguluyorlar.

Eminem şimdi Spotify’dan her bir şarkısı için 150 bin dolar tazminat istiyor. Bu da toplamda 36.5 milyon dolarlık bir tazminat anlamına geliyor. Öte yandan bu olay müzik dünyasında büyük tartışma yaratacak gibi görünüyor. Spotify’ın müzik dünyasında adı sanı çok iyi bilinen bir müzisyene bile bunu yapması, daha az tanınan yerel müzisyenlerin işinin çok daha zor olacağını gösteriyor.

Kod Adı: Angel vizyona girdi!

