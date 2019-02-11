Spotify ilk defa para kazandı!

Popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify’da uzun zamandır işlerin yoluda gitmediği söyleniyordu. Hatta Apple cephesinden Eddy Cue, Spotify’ın kar elde edemediğini buna rağmen Apple Music’in oldukça iyi gelirler elde ettiğini bile dile getirmişti. Firma, Eddy Cue’yi utandıracak 2018 son çeyrek finansal raporu ile karşımıza çıktı.

Açıklamalara göre müzik platformu ilk defa bir çeyreği kar elde ederek kapattı. 2018’in son çeyreğini çeyreği 94 milyon euro operasyon karı ile tamamlayan firma, güncel kullanıcı sayısını da paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre firmanın tam 96 milyon ücretli abonesi bulunuyor. Apple Music‘in ise 50 milyon ücretli üyesi bulunuyor.

Firmanın aylık aktif kullanıcı sayısı ise 207 milyona ulaşmış durumda. Ancak bu rakamlar müzik platformu için durumun iyiye gittiğini göstermiyor. Firma 2019’un ilk çeyreğini 50 ila 100 milyon euro zararla tamamlamayı planlıyor. 2019’un genelinde ise 200 ila 360 milyon arası zarar edecek.

Şimdilik platformun akıbeti hakkında konuşmak için erken. Ancak firma böyle giderse 3-4 yıl içerisinde batıp gidecek gibi görünüyor.

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